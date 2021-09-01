سينتيا خليفة تتألق في أدوار فنية جديدة على رأسها بطولة مطلقة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

خاضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة السباق الرمضاني 2021 بأعمال فنية ناجحة في مسلسل ومن ضمنهم مسلسل «ضد الكسر» ودور «نادين» في مسلسل حرب أهلية، ليس هذا فحسب، بل توجهت الفنانة الكبيرة سينتيا إلى لبنان بعد انتهاء الموسم الرمضاني وذلك بعد حصولها على دور البطولة المطلقة في مسلسل «8أيام» حيث يشاركها في دور البطولة أيضاً الفنان مكسيم خليل ومجموعة أخرى من ألمع نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد على محبيها وهو «ضابط شرطة»، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

وعادت النجمة اللبنانية مرة أخرى إلى مصر لإستكمال تصوير مسلسلها الجديد «دليلك الذكي للطلاق» بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن، من أبرزهم الفنانة إنجي المقدم، هيدي كرم، عمر الشناوي، انجي أبوزيد والعديد من النجوم الآخرين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends Guide to Divorce.

سنتيا خليفة : مصر أعلي قمة فنية في العالم العربى واحلم بانطلاقة فنية من القاهرة - صورة أرشيفية

ولحبها الكبير في خوض العديد من الأدوار الفنية المختلفة، تستكمل تصوير مسلسل «بيمبو» وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها وسيتم الإعلان عنه قريباً، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك «سينتيا» في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، هدي المفتى، أحمد مالك، وويجز ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وصرحت الفنانة سينتيا أنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، الدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً، وأعربت عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة.