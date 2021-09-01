"وقاية": هذه علامات الاحتراق الوظيفي.. وأعراضها جسدية وعاطفية

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اعتبرته نوعًا خاصًّا من الإجهاد المرتبط بالعمل نتيجة عدة عوامل

حددت هيئة الصحة العامة "وقاية"، مجموعة من العلامات تدل على ما وصفته بـ"الاحتراق الوظيفي".

وبحسب الإنفوجرافيك الذي نشرته على صفحتها بتويتر، قالت الهيئة: إن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، وهي حالة من الإرهاق الجسدي أو العاطفي ينتج عنه إحساس بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية.

وتابعت أن أعراض الاحتراق الوظيفي، تنقسم إلى أعراض جسدية وأخرى عاطفية- نفسية.

ووصفت الأعراض الجسدية بأنها "الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، وانخفاض المناعة والأمراض المتكررة، والصداع المتكرر وآلام العضلات، والتغير في الشهية والعادات".

وأضافت أن الأعراض النفسية أو العاطفية تتمثل في "الإحساس بانخفاض معدل الإنتاجية والفشل، وقلة الرضا عن بالإنجاز، والنظرة السلبية والتشاؤمية بشكل متزايد، وقلة الثقة بالنفس".