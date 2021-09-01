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القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لشهر سبتمبر 2021 في القاهرة والمحافظات

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القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لشهر سبتمبر 2021 في القاهرة والمحافظات القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لشهر سبتمبر 2021 في القاهرة والمحافظات

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أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1931 فرصة عمل للذكور والإناث،، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيها في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021 .

ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، ودمياط، وأسوان، والبحيرة، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 في النشرة السابقة وعددها 606 فرصة عمل.
ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 15 مشرف أمن براتب 3750 جنيها، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و65 فرد أمن .
وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية تتمثل في 10 منسقة ميدانية، و52 مراقب جودة، و10 عمال سنجر، و8 عمال انتاج، و62 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال خدمات، و200 عامل ملابس، و20 عامل غزل، و200 عامل خياطة، و102 عامل مساعد، و10 فنى مكواة، و2 طبيب صيدلي، و5 أخصائي مشتريات، و2 أخصائى رقابة جودة، و5 أخصائي أبحاث وتطوير، وفرد أمن، و2 عاملة تشغيل ماكينة .
كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 10 فنى مكبس، و10 فنى فرز، و10 فنى خطوط جليز .
وفي الدقهلية يوجد 20 منسق أرفف، و15 منسق ممرات، و20 عامل نظافة، و5 منسق ميداني، و3 مندوب بيطري، و8 عمال تحميل، وفرد أمن، وسائق، و50 وسيط تامين ،و 2 عامل رخام .
كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت: 2 عمال تقطيع وتجهيز، و2 عامل مناطق عامة، و2 مساعد مضيف، و5 حارس أمن، و7 عمال إنتاج .
وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 25 عامل سنجر، و60 عامل أوفر، و35 عامل اورليه، و25 عامل جودة .
وهناك عدد من الوظائف في أسيوط والإسماعيلية تضمنت: 20 عامل إنتاج، و5 عمال نظافة، و3 منسق ميداني .
كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت: 28 مسؤول ائتمان، و4 فرد أمن، و2 عمال خدمات، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا، و10 عمال تعبئة، وكهربائي، و31 أخصائي تمويل، وبائع، و8 مدرس لغة إنجليزية وعربية، و4 مهندس حاسب آلي، و2 مترجمة، و6 مشرفة، و4 دادة .
وفي المنيا يوجد 41 فرصة عمل متاحة، منها: 6 محاسبين، وأخصائي موارد بشرية، و6 شؤون قانونية، و2 امين مخزن، و10 فرد أمن ،
و10 عمال خدمات معاونة، و3 مندوب دعاية وتسويق، و2 مندوبة تنفيذ، وكاشير .
كما تم توفير فرص عمل شملت، محاسبة، وعاملة نظافة، وسائق جرار زراعي بمحافظات الوادي الجديد وأسوان .
وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :

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May be an image of ‎text that says '‎وسنة وثلاثون Employment النشرة القومية للتشغيل Bulletin العدد العاملة مكتب تشغيل شارع احمد عرابی منطقة الكنوز الخدمة مديرية القوى العاملة الرحيم الجديدة قنا جولدن جروب لصناعة المراتب الإسفنجية المنطقة الصناعية الرقم التأميني/ المدير المسئول/ الخدمة مكتب تشغيل منطقة الكنوز الكلاحين عامل الشروط متوسط يكون أبناء حافز حسب المقابلة المجتمعات المحلية والمشرو عات الصغيرة مبادرة عشرة أمام مديرية فرع غرب الرقم التأميني ٢۳۳۸٣۸۸ المدير المسئول/ محمد مصنع المعدنية والأدوات الصحية قفط- الكلاحين مسئول إنتمان من الجنسين حديثي التخرج المزايا: صحی اجتماعي اتب حسب المقابلة مهندس ميكانيكا هندسة الشروط يقل السن عن عاملة تعبئة أبناء حسب المقابلة www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل‎'‎

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المصرى اليوم

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