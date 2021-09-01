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استعدادات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستقبال الزيادة الجديدة للرحلات الروسية

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استعدادات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستقبال الزيادة الجديدة للرحلات الروسية استعدادات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستقبال الزيادة الجديدة للرحلات الروسية

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استعدا مسؤولو مطارا الغردقة، وشرم الشيخ، لاستقبال الرحلات السياحية الجديدة التي قررت الخطوط الجوية الروسية مضاعفة اعدادها من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بداية من اليوم الاربعاء اول شهر سبتمبر والعمل بجدول رحلاتها الجديد ليرتفع عدد الرحلات الأسبوعية، بين كل من شرم الشيخ والغردقة، وموسكو إلى 50 رحلة أسبوعيا بمعدل 25 رحلة لكل مطار بدلا من 5 رحلات أسبوعيًا.

واختارت الشركات السياحية 164 فندقًا، 80 منها في الغردقة و84 في شرم الشيخ للحجز للسائحين، وان الحد الأدنى لتكلفة الرحلة إلى شرم الشيخ برحلة طيران لمدة 7 ليالٍ إلى فندق 5 نجوم على أساس شامل كليًا يبدأ من 44.4 ألف روبل للفرد مع إشغال مزدوج. بنفس الشروط، في الغردقة، يبدأ الحد الأدنى لسعر الجولة من 51.5 ألف روبل.

كانت وكالة النقل الجوي الروسية منحت، 8 شركات طيران روسية تصاريح لتسيير رحلات جوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.وشملت التصاريح شركات «أيروفلوت» و«بوبيدا» و«» و«أس 7»، و«سمارت أفيا»، و«أورال للطيران»، و«نوردويند ايرلاينز»، و«أزور آير».

المصرى اليوم

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