فعاليات الدورة الـ78 تنطلق اليوم .. «بيدور ألمودوفار» و«بينلوبى كروز» يفتتحان «فينسيا» السينمائى بـ«أمهات موازيات»

عودة إلى أجواء المهرجانات السينمائية الكبرى، تستقبل إيطاليا اليوم -الأربعاء- فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينسيا السينمائى الدولى، الذى واجه العام الماضى تحديًا كبيرًا بإقامته رغم انتشار فيروس كورونا، بعدما كانت إيطاليا من أكثر الدول التى أصيبت بالفيروس وخلّف الكثير من الوفيات، إلا أنه ومع انحساره لجأت إدارة المهرجان إلى إقامته وتقليص الفعاليات والالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، وأبرزها ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة ومسحات الفيروس وتحاليل الـpcr. وينطلق المهرجان خلال ساعات وسط ضوابط أيضا تخوفًا من الموجة الرابعة لـ«كورونا»، إلا أنه يشهد فعاليات كبيرة وأنشطة أكثر مما شهده العام الماضى، كما يشهد حضورا مكثفا للنجوم ومشاهير الفن السابع عن الدورة الماضية، ومنهم «كريستين ستيوارت» فى دور الأميرة ديانا فى فيلم «سبنسر» Spencer للمخرج بابلو لارين، و«بنديكت كومبرباتش»، مرورًا بـ«بينلوبى كروز» و«أنطونيو بانديراس».

وأبدى مدير المهرجان ألبرتو باربيرا ارتياحه إلى ما وصفه بـ«خروج الجميع من مرحلة الحجر واستعدادهم للانطلاق مجددًا»، ولاحظ أن جودة الأفلام المقدمة للمهرجان هذا العام هى «أعلى من المعتاد، وكأن الوباء حفز الإبداع لدى السينمائيين» بحسب قوله.

تعرض الدورة الـ78 للمهرجان أفلاما من 59 دولة، وصمم البوستر الخاص للدورة الـ78 المصور الإيطالى لورنزو ماتوتى، والصورة التى تم اختيارها للبوستر هذا العام تقدم شخصين يصوران بعضهما البعض فى نوع من الرقص كمبارزة إنسانية مرحة.

ويفتتح المهرجان دورته الـ78 بفيلم «أمهات موازيات» Madres Paralelas للمخرج الإسبانى «بيدرو ألمودوفار»، والفيلم يشارك فى المسابقة الرسمية أيضا، ويقوم ببطولته بينلوبى كروز وإسرائيل إليجالدى وجوليتا سيرانو وروسى دى بالماوميلينا سميث، ويمثل الفيلم حلقة جديدة من سلسلة التعاون بين «ألمودوفار» و«بينلوبى» التى بدأت قبل ما يزيد على 20 عاما، حيث تعد «بينلوبى» إحدى نجماته المفضلات.

ويتناول فيلم الافتتاح «أمهات موازيات» قصة امرأتين «جانيس وآنا» على وشك الولادة فى المستشفى، كلتاهما عزباء وحملت مصادفة، إحداهما «جانيس» أكبر سنا ولا تشعر بالندم على ما حدث، وتواجه الأمر ببهجة، بينما الأخرى «آنا» مراهقة وتشعر بالخوف والندم والصدمة، وتحاول «جانيس» تشجيعها، ويدور بينهما حوار، وتخلق الكلمات القليلة التى تتبادلانها فى هذه الساعات رابطا وثيقا للغاية بين الاثنتين بحيث ستتغير حياة كلتيهما.

مخرج الفيلم الشهير «بيدور ألمودوفار» سبق أن حصل على وسام الأسد الذهبى الفخرى من المهرجان عام 2019، وقال فى تصريحات له: «لقد ولدت كمخرج سينمائى عام 1983 فى فينسيا فى قسم ميزوجيورنو ميزانوت، وبعد 38 عاما، دُعيت لافتتاح المهرجان، ولا أستطيع أن أعبر عن هذا الفرح والشرف، وكم يعنى هذا بالنسبة لى دون الوقوع فى الرضا عن النفس»، وتابع: «أنا ممتن جدا للمهرجان على هذا التقدير، وآمل أن أكون على مستوى ذلك».

وعلق «ألبرتو باربيرا»، مدير مهرجان «فينسيا»: أنا ممتن للمخرج بيدرو ألمودوفار لمنحنا امتياز افتتاح مهرجان الأفلام بفيلمه الجديد، وهو صورة مكثفة وحساسة لامرأتين وهما تتعاملان مع الحمل بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، وتضامن المرأة والجنس، يتم اختبارها بحرية كاملة وبدون رياء، كل ذلك على خلفية الحاجة التى لا مفر منها للحقيقة التى يجب متابعتها بلا هوادة، وتابع: هذه عودة مرحب بها للغاية إلى فينسيا فى المسابقة بعد جائزة الأسد الذهبى 2019 لإنجاز مدى الحياة، وبعد سنوات عديدة من نجاح فيلم «النساء على وشك الانهيار العصبى» الذى يمثل انتصاره الكبير على الساحة الدولية.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الكورى الجنوبى «بونج جون هوو» مخرج فيلم «طفيل Parasite» الفائز بجائزة أوسكار، وتضم لجنة التحكيم المخرجة كلوى تشاو، والمغنية البريطانية سينثيا أريفو، والممثلة الفرنسية فرجينيا إفيرا، والممثلة سارة جادون، والمخرج الإيطالى سافيريو كوستانزو، والرومانى ألكسندر ناناو.

وقال «بونج»: «مهرجان فينسيا السينمائى يحمل معه تاريخا طويلا ومتنوعا، ويشرفنى أن أكون جزءا من تقاليده السينمائية الجميلة كرئيس للجنة التحكيم، والأهم من ذلك بصفتى عاشقا للسينما دائما.. أنا مستعد للإعجاب والتصفيق لجميع الأفلام الرائعة التى اختارها المهرجان»، وتابع: «أنا ملىء بالأمل الحقيقى والإثارة».

ووصف المدير الفنى للمهرجان ألبرتو باربيرا، «بونج جون هوو»، بأنه «واحد من أكثر الأصوات أصالة فى السينما العالمية»، وتابع باربيرا: «بونج جون هوو وافق بحماس على رئاسة لجنة التحكيم، وكان ذلك أول خبر سار فى التجهيز لهذه الدورة، ونحن ممتنون له للغاية لموافقته على أنه وضع شغفه كعضو سينمائى منتبه وفضولى وغير متحيز فى خدمة مهرجاننا، إنه لمن دواعى سرورى وشرف لى أن أكون قادرا على مشاركة فرحة هذه اللحظة مع عدد لا يحصى من المعجبين فى جميع أنحاء العالم بأفلامه الرائعة».

وتشهد الدورة الـ78 أيضا العرض الأول لفيلم المخرج دينيس فيلنوف «الكثبان» DUNE فى مسابقة هذا العام، الفيلم يعيد «فيلنوف» إلى مهرجان فينسيا السينمائى بعد العرض الأول لفيلم «الوصول 2016»، وهو فيلم خيال علمى أمريكى مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه لفرانك هربرت وبطولة تيموثى شالامى وريبكا فيرجسون وزندايا، وينتمى لفئة أفلام المغامرة والخيال العلمى، وتدور أحداثه حول ابن عائلة نبيلة مكلف بحماية العنصر الأكثر قيمة والأكثر حيوية فى المجرة، ويقدم تيموثى شالامى شخصية شاب تتولى عائلته إدارة كوكب الكثبان الرملية، وهى أرض صحراوية تنتج نوعا مهم امن التوابل يستخدم كدواء لتعزيز القدرات العقلية ويطيل الحياة وهى مطمع للآخرين.

فيلم DUNE من أفلام هوليوود الكبرى التى ينتظرها عشاق السينما منذ فترة، وتم تأجيل افتتاحه بسبب انتشار كورونا، حيث يستقبل مهرجان فينسيا الفيلم المنتظر ضمن فعالياته الجمعة المقبل، ومن المقرر طرحه فى دور العرض 18 ديسمبر المقبل.

ويستقبل المهرجان أيضا فيلم The Power Of The Dog «قوة الكلب»‏ هو فيلم دراما إنتاج دولى مشترك تأليف وإخراج النيوزيلندية «جين كامبيون» مبنى على رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب توماس سافاج، وهو من بطولة بيندكت كامبرباتش، كريستين دانست، جيسى بليمنز، توماسن ماكنزى وكودى سميت ماكفى، وتتناول أحداثه زوجين من الإخوة يمتلكان مزرعة كبيرة فى «مونتانا» يواجهان بعضهما البعض عندما يتزوج أحدهما.

ويمنح المهرجان هذا العام الممثلة الأمريكية «جيمى لى كيرتس» جائزة الأسد الذهبى الفخرية تقديرا لمسيرتها الفنية والإنجاز مدى الحياة، كما سيتم منح المخرج والممثل الإيطالى «روبيرتو بينينى» الجائزة نفسها تقديرا لإنجازاته ومسيرته المهنية.

ويعرض لها المهرجان سلسلة أفلام الرعب «Halloween» التى اشتهرت بها «جيمى لى كرتيس»- 62 عاما - وعرض أول أجزائها عام 1978، ولعبت جيمى لى كيرتس فى سلسلة أفلام الهالوين شخصية جليسة الأطفال «لورى سترود» التى تتصدى دائما للقاتل المتسلسل الشهير «مايكل مايرز».

وقالت «جيمى لى كيرتس» فى تصريحات لها: أشعر بالامتنان الشديد لاختيارى لهذا التكريم، ولشخصيتى التى قدمتها فى سلسلة أفلام الهالوين وساهمت فى تشكيل مسيرتى الفنية وحياتى.

ويستقبل المهرجان أيضا فى دورته المقبلة فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب للمنافسة فى مسابقة «آفاق»، ليشهد من خلالها الفيلم عرضه العالمى الأول، ويُعد «أميرة» ثالث أفلام «دياب» كمخرج بعد فيلمىّ «٦٧٨» إنتاج 2010، و«اشتباك» إنتاج 2016، والذى فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم «أميرة» قصة تدور أحداثها فى فلسطين، ليصبح أول فيلم فلسطينى يقوم بإخراجه مصرى.

«أميرة» يتناول قصة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب مَنىّ والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، وتجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل الفيلم عددا كبيرا من النجوم العرب، فى مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائيًا فى دور «أميرة»، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من مونتاج أحمد حافظ الذى سبق له التعاون مع دياب فى فيلم «اشتباك»، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.