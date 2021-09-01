أخبار عاجلة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نسخة كورونا جديدة تحت المراقبة.. ماذا قالت "الصحة العالمية" عن "مو"؟

Print
نسخة كورونا جديدة تحت المراقبة.. ماذا قالت "الصحة العالمية" عن "مو"؟ نسخة كورونا جديدة تحت المراقبة.. ماذا قالت "الصحة العالمية" عن "مو"؟
لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعيّ ومقاومة للقاحات

نسخة كورونا جديدة تحت المراقبة.. ماذا قالت

أعلنت منظمة الصحة العالمية ليل الثلاثاء، أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من أطلق عليها اسم "مو"، ورصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.

وقالت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطور الجائحة: إن النسخة المتحورة "بي 1.621" -بحسب تسميتها العلمية- تم تصنيفها في الوقت الراهن "متحورة تجب مراقبتها".

وأوضحت، وفق "سكاي نيوز عربية" أن "لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي"، أي مقاومة للقاحات؛ الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أعمق.

وجميع الفيروسات -بما في ذلك كورونا- تتحور بمرور الوقت؛ حيث إن الطفرات إحدى مميزاتها الأساسية.

وإذا كان للغالبية العظمى من الطفرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس؛ فإن بعض هذه الطفرات يمكن أن يؤثر على خصائص الفيروس، كأن يزيد على سبيل المثال من سهولة انتشاره أو من شدة المرض الذي يسببه، أو من مقاومته للقاحات أو الأدوية، أو غير ذلك.

وبسبب ظهور متحورات في نهاية 2020 شكّلت خطرًا متزايدًا على الصحة العامة، عمدت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قائمة بالمتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق؛ وذلك بهدف إعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة والبحث على المستوى العالمي.

وقررت منظمة الصحة العالمية أن تطلق على المتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، أسماء أحرف الأبجدية اليونانية بدلًا من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى؛ وذلك منعًا لإلحاق أي وصمة بهذا البلد، ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس.

وفي الوقت الراهن، هناك 4 نسخ متحورة مثيرة للقلق وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من بينها المتحورة "ألفا" التي انتشرت حتى اليوم في 193 دولة، والمتحورة "دلتا" التي انتشرت حتى اليوم في 170 دولة، في حين هناك 5 متحورات أخرى تجب مراقبتها (بما في ذلك المتحورة "مو").

ومنذ رصد "مو" في يناير، تم الإبلاغ عن إصابات بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه "رغم أن الانتشار العالمي للمتحورة (مو) بين الحالات المتسلسلة قد انخفض ويقل حاليًا عن 0.1%؛ فإن انتشارها في كولومبيا (39%) والإكوادور (13%) يزيد باضطراد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"