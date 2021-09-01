الراجحي: أصدرنا 777 ألف وثيقة عمل حر.. و3.6 مليون عقد موثق إلكترونياً

★ ★ ★ ★ ★

قال: المبادرة أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات العمالية

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ إن الوزارة أصدرت من خلال منصة العمل الحر أكثر من 777.237 وثيقة عمل حر، وبلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من نصف مليون عامل حر مسجّل في المنصة.

وتابع الوزير في تصريحات له: كما حصل على وثيقة العمل الحر أكثر من ٩ فئات جميعهم لهم حق الوصول إلى خدمات متعدّدة، منها: التمويل والدعم المالي، والتدريب، والحسابات البنكية التجارية الموثقة، ووسائل الدفع الرقمية لتحصيل أتعابهم ومستحقاتهم، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية".

جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد أخيراً مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية د. خالد اليحيى؛ ورئيس اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة أ. عبدالله بلشرف؛ وعدد من مسؤولي الطرفين.

وهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ورصد تحديات واحتياجات القطاع بشكل عام وتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع.

وقال المهندس الراجحي؛ خلال اللقاء: "أشيد بدور القطاع الخاص وإسهامه في تطوير كوادرنا البشرية الوطنية، وقد نجحت المملكة في التصدّي لجائحة كورونا وحماية الوظائف، فعدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان عليه قبل الجائحة، وأسهمت مبادرة توثيق العقود في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3.6 مليون عقد عمل".