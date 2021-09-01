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خلال 24 ساعة..  تسجّل 279 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة بالصين

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خلال 24 ساعة..  مصر تسجّل 279 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة بالصين خلال 24 ساعة..  تسجّل 279 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة بالصين

خلال 24 ساعة..  مصر تسجّل 279 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة بالصين

سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 288441؛ من ضمنهم 239343 حالة تمّ شفاؤها، و16736 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن بر الصين الرئيس سجّل 19 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، انخفاضاً من 37 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات وافدة من الخارج؛ مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13 بعد أن كانت 14 قبل يوم.. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكّدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس، إلى 94898 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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