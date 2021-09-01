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ضحايا كورونا في 3 دول.. 839 حالة وفاة بالبرازيل و835 بالمكسيك و7 حالات بكوريا الجنوبية

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 839 حالة وفاة بالبرازيل و835 بالمكسيك و7 حالات بكوريا الجنوبية ضحايا كورونا في 3 دول.. 839 حالة وفاة بالبرازيل و835 بالمكسيك و7 حالات بكوريا الجنوبية
خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 839 حالة وفاة بالبرازيل و835 بالمكسيك و7 حالات بكوريا الجنوبية

أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس (الثلاثاء)، تسجيل 839 حالة وفاة، و24 ألفًا و589 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 580 ألفًا و413 حالة؛ فيما بلغ عدد الإصابات 20 مليونًا و776 ألفًا و870 إصابة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك اليوم، أنها سجلت 11146 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و835 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و352410 وإجمالي الوفيات إلى 259326.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 2.025 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1.992 إصابة محلية؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 253.445 إصابة.

وأضافت البلاد 7 حالات وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2.292 وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0.9%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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