«لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي»

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الاحتفال بمرور ١٢٥ عاما على أول عرض سينمائي في مصر، والذي أقيم بالإسكندرية في مقهي «زواني» يوم ٦يناير ١٨٩٦ بعد أيام من أول عرض في العالم في «الجرايد كافية» في باريس في ٢٥ديسمبر ١٨٩٥وكان فيلما صامتا للأخوين لوميير، وذلك في الدورة الـ ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ سبتمبر الجاري حتى ١ أكتوبر المقبل.

قال الناقد السينمائي الأمير أباظة إن المهرجان سيعرض في الاحتفال الفيلم الوثائقي «لوميير تاني مرمة» إخراج أحمد عاطف وإنتاج صندوق التنمية الثقافية لما يتضمنه من وثائق نادرة مزج فيها المخرج بين مشاهد قديمةصورها لوميير في بدايات القرن التاسع عشر ليقوم بتصويرها مرة أخرى في نهايات القرن العشرين.

الفيلم أنتجه صندوق التنمية الثقافية بمناسبة الاحتفال بمئوية السينما عام ١٩٩٥ وعرض وقتها في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى وهو يعرض رؤيته لمصر بين القرنين نهاية القرن التاسع عشر ونهاية القرن العشرين.

كما يشهد حفل الافتتاح الذي يخرجه ابن الإسكندرية المخرج المسرحي محمد مرسي الاحتفال بمرور ١٢٥عاما على دخول السينما إلى مصر من خلال اسكتش غنائي استعراضي.