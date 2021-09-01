أخبار عاجلة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي»

Print
«لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي» «لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي»

لاقتراحات اماكن الخروج

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الاحتفال بمرور ١٢٥ عاما على أول عرض سينمائي في ، والذي أقيم بالإسكندرية في مقهي «زواني» يوم ٦يناير ١٨٩٦ بعد أيام من أول عرض في العالم في «الجرايد كافية» في باريس في ٢٥ديسمبر ١٨٩٥وكان فيلما صامتا للأخوين لوميير، وذلك في الدورة الـ ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ سبتمبر الجاري حتى ١ أكتوبر المقبل.

قال الناقد السينمائي الأمير أباظة إن المهرجان سيعرض في الاحتفال الفيلم الوثائقي «لوميير تاني مرمة» إخراج أحمد عاطف وإنتاج صندوق التنمية الثقافية لما يتضمنه من وثائق نادرة مزج فيها المخرج بين مشاهد قديمةصورها لوميير في بدايات القرن التاسع عشر ليقوم بتصويرها مرة أخرى في نهايات القرن العشرين.

الفيلم أنتجه صندوق التنمية الثقافية بمناسبة الاحتفال بمئوية السينما عام ١٩٩٥ وعرض وقتها في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى وهو يعرض رؤيته لمصر بين القرنين نهاية القرن التاسع عشر ونهاية القرن العشرين.

كما يشهد حفل الافتتاح الذي يخرجه ابن الإسكندرية المخرج المسرحي محمد مرسي الاحتفال بمرور ١٢٥عاما على دخول السينما إلى مصر من خلال اسكتش غنائي استعراضي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر