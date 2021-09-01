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ضبط عامل بإحدي قرى كفر الشيخ لاتهامه بالتحرش بطفلة

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ضبط عامل بإحدي قرى كفر الشيخ لاتهامه بالتحرش بطفلة ضبط عامل بإحدي قرى كفر الشيخ لاتهامه بالتحرش بطفلة

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ألقي أهالي أحدي القري، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء الثلاثاء، القبض على عامل لاتهامه بالتحرش بطفلة صغيرة.

كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقي إخطارًا من العقيد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلقيه بلاغًا من أهالي أحدي قري مركز دسوق بضبطهم عامل ومحاولته التحرش بطفله من القرية وملامسته أماكن حساسة بجسدها، وذلك أثناء مشاهدته لها وهي تسير في القرية.

انتقل العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، رفقة الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى محل الواقعة للوقوف على حقيقة البلاغ، وتبين أن العامل المشكو في حقه 40 عامًا، ويقيم باحدي القري المجاورة التابعة لمركز دسوق.

وبفحص البلاغ، وإجراء التحريات حول الواقعة، تحت إشراف اللواء خالد محمدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية، تبين أن المتهم أثناء عمله شاهد الطفلة تسير ناحية إحدى الزراعات بالقرية، وتحرش بها من خلال ملامسته أماكن حساسة في جسدها، ما أدى إلى إطلاق الطفلة للصراخ، ووفق ذلك جرى ضبطه بمعرفة الأهالي.

حرر بذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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