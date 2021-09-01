هاتف لا يحتاج للإنترنت ويدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

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حقق هاتف آيفون 12 مبيعات هائلة فى شركة آبل، وذلك بفضل إطلاق تقنية شبكة الإنترنت الجديدة 5G، ليصبح الاتصال عبر الشبكات الخلوية أسرع كثيرًا مما قبل، هذا الأمر يختلف بعض الشىء فى آيفون 13.

إذ يبدو أن «آبل» تريد الحفاظ على هذه المكانة، فقررت إضافة تقنية جديدة أخرى فى الهاتف الجديد آيفون 13، المقرر إطلاقه هذا العام، وهى إتاحة الاتصال عبر استخدام الأقمار الصناعية بدلًا من الإنترنت فى الأماكن التى ليست بها تغطية شبكتى 4G 5G القياسية.

وبذلك سيُسمح لمستخدم آيفون 13 بإرسال رسائل وإجراء مكالمات هاتفية، حتى عندما لا يكون ضمن تغطية الاتصال بالإنترنت- بحسب تقرير نشره موقع «9to5mac».

وقال محلل البيانات المعروف فى شركة آبل، مينج تشى كو، إنه يتوقع أن يتميز طراز iPhone 13 القادم بوضع اتصال عبر الأقمار الصناعية فى مدار أرضى منخفض، والذى يعرف اختصارًا بـ(LEO). ويتكهن «كو» بأنه يمكن فى المستقبل استخدام اتصال طريقة الإرسال (LEO) عبر الأقمار الصناعية من قبل سماعات الرأس Apple AR القادمة، وتقنية سماعات السيارة Apple Car، وغيرهما من المميزات.

ويشير محلل البيانات إلى أن نسخة هاتف آيفون 13 ستستخدم نسخة مخصصة من شريحة مودم Qualcomm X60، والتى بدورها ستدعم الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية.