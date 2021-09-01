«الفضائيات العربية» يكشف عن قائمة لجنة نقاد الدورة الـ 12 برئاسة طارق الشناوي (صور)

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كشفت إدارة مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة عن قائمة لجنة نقاد الدورة الثانية عشر المشاركين في تقييم الأعمال المميزة في عام ٢٠٢١ بمجالات الفن والإعلام والبرنامج التلفزيونية على مستوى العالم العربي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الـ 12 من خلال إحتفالية ضخمة تقام داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة يوم 18 سبتمبر ٢٠٢١.

ويرأس لجنة النقاد هذا العام الناقد الكبير طارق الشناوى، وعضوية كلا من الناقدة والكتابة خيرية البشلاوى، ماجدة خير الله ، علا الشافعى، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبدالرازق ، أندرو محسن ،نادر عدلى، ومن المقرر غلق التصويت على الموقع الرسمى للمهرجان في الخامس من سبتمبر ٢٠٢١.

وأكد الإعلامي أحمد عليوة بأن حفل توزيع جوائز الدورة ال 12 يشهد نقلة وتطورا كبيرا تميزه عن الدورات السابقة لما له من شهرة كبيرة بالعالم العربي حيث يتم الإعداد له بتجهيزات ومواصفات على غرار المهرجانات العالمية وسط آجواء الهواء الطلق وذلك باعتباره واحد من أهم المهرجانات المصرية المستقلة التي تقام بجهود ذاتية وتساهم في دعم النهوض بالفن والإعلام العربي بالإضافة إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال الوفود العربية المشاركة به والتي تنقل صورة مشرفة ببلادهم عن أم الدنيا.