محمد فوزي: إيهاب جلال «هزقنا» بين شوطي مباراة الأهلي.. وأرفض اتهامنا بالتفويت

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أكد محمد فوزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن مباراة فريقه أمام الأهلي، في مسابقة الدوري، كانت سهلة.

وقال محمد فوزي، في تصريحات تلفزيونية:«أسهل مباريات بالنسبة لي هي المباريات الكبيرة، أحب المباريات التي أتعرض فيها لضغط هجومي كبير لإنها تظهر مدي قدرات الحارس الفنية وذلك على عكس المباريات الصغيرة.

وأضاف:«مصطفي كمال، مدرب حراس المرمى، أخبرني بين شوطي لقاء الأهلي أنني سأتعرض لضغط هجومي كبير في الشوط الثاني، من الجبهة اليسرى، وهو ما حدث بالفعل».

وتابع إيهاب جلال، المدير الفني، (هزقنا) بين شوطي مباراة الأهلي، وقالنا (انتوا عاوزين تخسروا)».

وأشار: «كنا نعاني من حالة إرهاق كبيرة عقب مباراة الأهلي، بسبب المجهود الكبير الذي بذلناه طوال اللقاء، وهو ما أثر على مستوانا في مباراة الزمالك، التي كانت بعدها بـ72 ساعة».

وتابع: «أرفض اتهامي أنا وزملائي بتفويت مباراة الزمالك، الإسماعيلي نادي كبير، واللي شايف غير كده مبيشوفش».