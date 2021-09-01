مستقبل أفغانستان ووضع مطار كابول ومخاطر «داعش» بعد رحيل الغرب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة منذ عام 2001، لم تعد هناك أى قوات أمريكية بأفغانستان بعد أن أتمت الولايات المتحدة إجلاء معظم مواطنيها وآلاف الأفغان المعرضين للخطر من هناك، وتم نقل أكثر من 114 ألف شخص جوا من مطار كابول خلال الأسبوعين المنصرمين فى إطار الجهد الأمريكى، لكن إنهاء الدور العسكرى الأمريكى فى أفغانستان يطرح مجموعة جديدة من الأسئلة على الرئيس الأمريكى جو بايدن وإدارته:

■ ماذا سيحدث للأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر الباقين بأفغانستان؟

- أجلت الولايات المتحدة أكثر من 5500 مواطن أمريكى منذ بدء رحلات الإجلاء فى 14 أغسطس الماضى، واختار عدد قليل من الرعايا الأمريكيين البقاء بأفغانستان، كثيرون منهم فضّل ذلك للبقاء مع أفراد أسرته، وكانت إدارة بايدن قد قالت إنها تتوقع أن تواصل حركة طالبان السماح للأمريكيين وغيرهم بمغادرة أفغانستان بأمان بعد إتمام الانسحاب العسكرى الأمريكى، لكن المخاوف تتعلق بكيفية مغادرة هؤلاء إن لم يكن هناك مطار يعمل، ويبقى فى البلاد عشرات الآلاف من الأفغان يواجهون الخطر، مثل المترجمين الذين عملوا مع الجيش الأمريكى والصحفيين ودعاة حقوق المرأة، ومصيرهم غير واضح، لكن المسؤولين يخشون أن تثأر طالبان منهم، بينما كانت الحركة قد تعهدت بالسماح لكل الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الذين يحملون جواز سفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان وفقا لبيان مشترك صادر عن بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما يوم الأحد.

■ ماذا سيحدث لمطار كابول بعد مغادرة القوات الأمريكية؟

- على مدى الأسبوعين الماضيين، عكف الجيش الأمريكى على تأمين وتشغيل مطار حامد كرزاى الدولى فى كابول بما يقرب من 6 آلاف عسكرى، وتُجرى طالبان محادثات مع حكومات دول مثل قطر وتركيا سعيا للمساعدة فى استمرار عمليات الطيران المدنى من المطار، وهو السبيل الوحيد المتاح أمام كثيرين لمغادرة أفغانستان.

وقال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، إن مطار كابول بحاجة لإصلاحات قبل إعادة فتحه أمام الرحلات المدنية، وكانت تركيا مسؤولة- فى إطار مهمة حلف شمال الأطلسى (ناتو)- عن أمن المطار طيلة السنوات الست الماضية، والإبقاء على المطار مفتوحا بعد تسليم القوات الأجنبية المسؤولية عنه، يعتبر أمرا ضروريا ليس لبقاء أفغانستان متصلة بالعالم وحسب بل وللحفاظ على الإمدادات وعمليات الإغاثة.

■ كيف يبدو شكل العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة وطالبان؟

- سبق أن قالت الولايات المتحدة إنها لا تعتزم ترك دبلوماسيين فى أفغانستان وإنها ستقرر خطواتها القادمة بناء على أفعال طالبان، ولكن يجب على إدارة بايدن أن تحدد كيف سيمكنها ضمان عدم تفجر أزمة إنسانية واقتصادية فى البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون نسمة- أى ما يزيد عن نصف عدد سكان أفغانستان- يحتاجون مساعدة وإن كل الأطفال الأفغان دون سن الخامسة يعانون بالفعل من سوء تغذية حاد وسط موجة الجفاف الثانية خلال 4 سنوات، وقالت بعض الدول، ومنها بريطانيا، إنه يجب ألا تُبرم أى دولة اتفاقات ثنائية مع طالبان تعترف بها حاكما لأفغانستان.

■ ما نوع التهديد الذى يشكله تنظيم «داعش»؟

- ربما كانت مساحة التعاون بين الولايات المتحدة وطالبان تتمثل فى مواجهة الخطر الذى يشكله تنظيم «داعش»، وتدور تساؤلات عديدة عن كيفية التنسيق بين واشنطن وطالبان بل وحتى كيفية تشارك المعلومات لمواجهة التنظيم.

كان أول ظهور لتنظيم داعش (ولاية خراسان)، وهو الاسم التاريخى للمنطقة، فى شرق أفغانستان فى أواخر 2014 وسرعان ما عُرف بالوحشية البالغة، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير انتحارى وقع يوم 26 أغسطس الماضى، خارج المطار وأودى بحياة 13 عسكريا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان، ووجهت الولايات المتحدة ضربتين على الأقل بطائرتين مسيرتين على التنظيم منذ ذلك الحين وقال بايدن إن إدارته ستواصل الانتقام.

ويعتبر تنظيم (ولاية خراسان) عدوا عتيدا لحركة طالبان، لكن مسؤولى مخابرات أمريكيين يعتقدون أنه استغل انعدام الاستقرار الذى أدى لانهيار حكومة أفغانستان المدعومة من الغرب هذا الشهر فى تعزيز وضعه وتجنيد أفراد محبطين من حركة طالبان.