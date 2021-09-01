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«زي النهارده» ثورة الفاتح 1 سبتمبر 1969

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«زي النهارده» ثورة الفاتح 1 سبتمبر 1969 «زي النهارده» ثورة الفاتح 1 سبتمبر 1969

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42 عاما هي فترة بقاء معمر القذافى في حكم ليبيا منذ استولى على السلطة بانقلابه على الملك السنوسى والإطاحة به فيما سماه لاحقا ثورة الفاتح من سبتمبر على إثر تشكل حركة الضباط الوحدويين الأحرار في الجيش الليبى بقيادته والتى سيطرت على مبنى الإذاعة في بنغازى وحاصرت القصر الملكى واستولت على السلطة «زي النهارده»فى 1 سبتمبر 1969 وسارع ولى العهد وممثل الملك بالتنازل عن الحكم حين كان الملك محمد إدريس السنوسى في رحلة علاجية بتركيا وأعلن عن إعلان دستورى وألغاه لاحقا لتظل البلاد بلا دستور طوال حكمه وهو مولود في 7 يونيو 1942 في سرت بليبيا وحين استولى على السلطة شغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنصب رئيس مجلس قيادة الثورة من 1969 إلى 1977 وفى بداية عهده حاول الدخول في أكثر من مشروع للوحدة العربية إلا أن محاولاته جميعها باءت بالفشل فتحول إلى المشروع الإفريقى وسمى نفسه ملك ملوك أفريقيا وبنى نظاما غريبا لا هو جمهورى ولا هو ملكى، قال في سياقه إنه لا يحكم وإنما يقود رغم انفراده هو وأولاده بكل الصلاحيات واعتمد القذافى نظرية سياسية في الحكم تقوم على سلطة الشعب عن طريق الديمقراطيةالمباشرة من خلال المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وهو ما أوضحه في الكتاب الأخضر.عرف عن القذافى تطرفه في الكثير من القضايا والتصرفات مفارقا للسائد ومن بين ذلك دعوته لتأسيس دولة سماها«إسراطين»تجمع بين فلسطين وإسرائيل، كما كانت علاقاته بالغرب صدامية ووصل توتر العلاقات مع الغرب إلى قيام الطائرات الأمريكية بقصف مقره في 1986 وفى 1988 اتهمت أمريكا وبريطانيا ليبيا بالضلوع في حادث لوكربى في 1988 وفرضت أمريكا حصارا اقتصاديا عليها في 1992 وتوصلت ليبيا إلى تسوية بتعويضات لأسرالضحاياوتسليم المتهمين ومن القضايا التي وقعت في عهده قضية اختفاء الإمام موسى الصدرفى ليبيا وقضية الممرضات البلغاريات والتى انتهت بالعفو عنهن مقابل تعويض وفى 23سبتمبر 2009 وبعد أربعين عاما من حكمه تحدث أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وعبر في كلمته عن عبثية هذه المنظمة وقام بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة كما كان مولعا بالتقاليع اللافتة مثل استخدامه المنشة واستخدامه ملابس لافتة واتخاذه حارسات من النساء وتحركه بخيمته ووضعه شارات غريبة على ملابسه.

المصرى اليوم

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