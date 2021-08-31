13 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 13 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10411 وفاة و797126 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.35 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الثلاثاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11429 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم، إلى المستشفيات 68 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 597 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 888 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 775286 حالة.

كما أشار إلى إجراء 25873 فحوص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9255269 فحصاً.