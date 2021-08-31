أخبار عاجلة

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو) -
محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

13 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

Print
13 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 13 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 13 وفاة و867  إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10411 وفاة و797126 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.35 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الثلاثاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11429 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم، إلى المستشفيات 68 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 597 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18  بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 888 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 775286 حالة.

كما أشار إلى إجراء 25873 فحوص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9255269 فحصاً.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب

سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب

لبنان.. وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير قبلان

لبنان.. وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير قبلان

الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن