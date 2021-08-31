أخبار عاجلة

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو) -
محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

ميقاتي: لبنان يتطلع لأن يحظى باهتمام القادة والأصدقاء في "قمة بغداد"

Print
ميقاتي: لبنان يتطلع لأن يحظى باهتمام القادة والأصدقاء في "قمة بغداد" ميقاتي: لبنان يتطلع لأن يحظى باهتمام القادة والأصدقاء في "قمة بغداد"

جي بي سي نيوز :- قال رئيس المكلف ​في لبنان نجيب ميقاتي​ إن اللبنانيين يتطلعون بثقة لأن يحظى لبنان باهتمام القادة والاصدقاء الذين يجتمعون اليوم السبت في العراق بإطار "قمة بغداد".

وقال ميقاتي في تغريدة عبر صفحته عبر "تويتر": "يتطلع اللبنانيون بالكثير من الثقة بأن لبنان سيحظى باهتمام القادة والاصدقاء الذين سيجتمعون في العراق الشقيق الذي تحمل شعبه التحديات واستطاع بحكمة حكومته ان يعيد دوره المميز عربيا ودوليا".

وهنأ ميقاتي القيادة العراقية بالنجاح في التحضير للقمة- الحدث الذي أعاد الروح إلى التضامن العربي.

وكان ميقاتي ناشد في حديث صحفي أمس، جامعة الدول العربية بالتدخل لمساعدة لبنان، وقال: "أدعو العالم العربي لملاقاتنا، وأنا سأعمل جاهدا على أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات والاضطرابات، ووجود لبنان كان وسيبقى في حضن العالم العربي".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

وزير الخارجية الألماني: الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

وزير الخارجية الألماني: الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة

وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة