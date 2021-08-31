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صندوق النقد: الأردن أظهر أداء قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي

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صندوق النقد: الأردن أظهر أداء قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي صندوق النقد: الأردن أظهر أداء قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي

جي بي سي نيوز :- قال صندوق النقد الدولي، إن الأردن أظهر أداءً قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، الهادف إلى تعزيز النمو الشامل وزيادة فرص العمل، مع الحفاظ على سلامة الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق في وقت متأخر، الإثنين، عقب اختتام مجلسه التنفيذي المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي مع الأردن.
ووافق مجلس الصندوق، في اجتماعه المنعقد في 30 يونيو/ حزيران الماضي في واشنطن، على زيادة استفادة الأردن من البرنامج في إطار تسهيلات التمويل الدولية بحوالي 200 مليون دولار.
وقال الصندوق إنه بمحصلة الاجتماع، تمت الموافقة على سحب الأردن ما قيمته 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 206 ملايين دولار) متوفرة على الفور.
وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي إلى الأردن، حسب البيان، منذ بداية العام 2020 إلى 641.51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 900 مليون دولار).
وفي 25 مارس/آذار 2020، وافق صندوق النقد، على قرض ممتد للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار، موزع على شرائح تصرف على مدى 4 سنوات.
وتسببت جائحة كورونا بخسائر فادحة في الاقتصاد، وانكمش الإنتاج بنسبة 1.6 في المئة في 2020.
وأدى الانكماش الاقتصادي، والارتفاع المرتبط بالوباء في عجز المالية العامة والعجز العام المجمع، إلى ارتفاع الدين العام إلى 88 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2020.

(الأناضول)

جي بي سي نيوز

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