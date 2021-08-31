الجيش: وفاة وكيل مشارك في تمرين النجم الساطع بمصر

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جي بي سي نيوز :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن وفاة الوكيل احمد سالم احمد المشاقبة، أمس الإثنين، أحد المشاركين في تمرين النجم الساطع، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس في جمهورية مصر العربية.

وبين المصدر أن القوة الأردنية المشاركة في التمرين وصلت أمس إلى مصر، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات التمرين يوم الخميس الموافق 2 أيلول في مناطق التدريب المخصصة وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح المصدر أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد وصوله إلى أرض الوطن على متن طائرة عسكرية أردنية.

إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وإذ تنعى الفقيد لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون.