أخبار عاجلة

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

: التسجيل الكامل لاقرار النواب قانون الادارة المحلية .. البلديات واللامركزية .. (الجلسة الصباحية )

Print
بالفيديو : التسجيل الكامل لاقرار النواب قانون الادارة المحلية .. البلديات واللامركزية .. (الجلسة الصباحية ) : التسجيل الكامل لاقرار النواب قانون الادارة المحلية .. البلديات واللامركزية .. (الجلسة الصباحية )

جي بي سي نيوز - : في جلستين متتاليتين صباحية ومسائية ، اقر مجلس النواب الأثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور الخصاونة وهيئة الوزارة مشروع قانون البلديات واللامركزية " الادارة المحلية " لسنة  2021 .

وبإقرار القانون من قبل المجلس تصبح كل مجالس المحافظات منحلة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث تشكل  لجان مؤقتة إلى حين اجراء الانتخابات على أساس القانون على اعتبار أن مجالس المحافظات انتهت ولايتها قانونا اعتبارا من 23 آب الجاري .

ومن ضمن شروط الترشح أن يكون مترشح البلديات من الفئة الأولى حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى ، في حين يكتفى بالقدرة على القراءة والكتابة لباقي البلديات ، حيث تصنف البلديات الى 3 فئات أولى وثانية وثالثة ، فالأولى تعني مراكز المحافظات ، وكذلك  التي تضم 200 ألف نسمة ، أما الثانية فالتي تضم 50 ألف نسمة والثالثة تضم بقية البلديات بغض النظر عن عدد سكانها  .

ومنح القانون وزير الادارة المحلية بموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي بحيث يكون لهما  نفس حقوق الأعضاء الآخرين .

التسجيل التالي للجلسة الصباحية أما المسائية فسنبثها لاحقا أن شاء الله ..

 

 المصدر : المدينة نيوز + بتول دانو تيكا

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. العرفج: أرجو أن نتعاون مع وزارة التعليم ولا نتنمر أو نُظهر الشماتة عليها

بالفيديو.. العرفج: أرجو أن نتعاون مع وزارة التعليم ولا نتنمر أو نُظهر الشماتة عليها

بالفيديو.. العرفج: أرجو أن نتعاون مع وزارة التعليم ولا نتنمر أو نُظهر الشماتة عليها

بالفيديو.. العرفج: أرجو أن نتعاون مع وزارة التعليم ولا نتنمر أو نُظهر الشماتة عليها

بالفيديو.. إيقاف الأوز للمرور ينتهي بصدمة في إحدى السيارات

بالفيديو.. إيقاف الأوز للمرور ينتهي بصدمة في إحدى السيارات

بالفيديو.. إيقاف الأوز للمرور ينتهي بصدمة في إحدى السيارات

بالفيديو.. إيقاف الأوز للمرور ينتهي بصدمة في إحدى السيارات