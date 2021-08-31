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جي بي سي نيوز - : في جلستين متتاليتين صباحية ومسائية ، اقر مجلس النواب الأثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور الخصاونة وهيئة الوزارة مشروع قانون البلديات واللامركزية " الادارة المحلية " لسنة 2021 .

وبإقرار القانون من قبل المجلس تصبح كل مجالس المحافظات منحلة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث تشكل لجان مؤقتة إلى حين اجراء الانتخابات على أساس القانون على اعتبار أن مجالس المحافظات انتهت ولايتها قانونا اعتبارا من 23 آب الجاري .

ومن ضمن شروط الترشح أن يكون مترشح البلديات من الفئة الأولى حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى ، في حين يكتفى بالقدرة على القراءة والكتابة لباقي البلديات ، حيث تصنف البلديات الى 3 فئات أولى وثانية وثالثة ، فالأولى تعني مراكز المحافظات ، وكذلك التي تضم 200 ألف نسمة ، أما الثانية فالتي تضم 50 ألف نسمة والثالثة تضم بقية البلديات بغض النظر عن عدد سكانها .

ومنح القانون وزير الادارة المحلية بموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي بحيث يكون لهما نفس حقوق الأعضاء الآخرين .

التسجيل التالي للجلسة الصباحية أما المسائية فسنبثها لاحقا أن شاء الله ..

المصدر : المدينة نيوز + بتول دانو تيكا