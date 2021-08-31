أخبار عاجلة

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الهواري : الوضع الوبائي مستقر وكورونا ستحتاج إلى التطعيم السنوي

Print
الهواري : الوضع الوبائي مستقر وكورونا ستحتاج إلى التطعيم السنوي الهواري : الوضع الوبائي مستقر وكورونا ستحتاج إلى التطعيم السنوي

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الصحة فراس الهواري، مساء الاثنين، إن الحالة الوبائية في الأردن اليوم مستقرة جدا.

وأضاف الهواري في تصريحات صحفية : أن نسب دخول المستشفيات ثابتة، مؤكدا ان وضعنا مريح في المستشفيات.

وأشار إلى التدرج في فتح القطاعات ساهم باستقرار الحالة الوبائية في الأردن.

وتابع ، “أجرينا 12 ألف فحص (PCR) خلال مرحلة الفاقد التعليمي، أظهرت إصابة 12 معلما و7 طلبة”.

وأكد الهواري انه لابد من اخذ الحيطة والحذر والمزيد من الانتباه.

وقال، أنه في المستقبل سندرس إعطاء جرعة ثالثة من مطعوم كورونا للجميع، مضيفا، أن مناعتنا المجتمعية وصلت 74%، وأن كورونا سبيقى معنا وغالبا سيتحول إلى مرض موسمي يحتاج للتطعيم السنوي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب

سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب

لبنان.. وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير قبلان

لبنان.. وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير قبلان

الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن