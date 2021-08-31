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شريفة شرف: تعاون مشترك مع جامعة الأمم المتحدة للتدريب والإستشارات

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شريفة شرف: تعاون مشترك مع جامعة الأمم المتحدة للتدريب والإستشارات شريفة شرف: تعاون مشترك مع جامعة الأمم المتحدة للتدريب والإستشارات

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قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، إن التدريب الحالي يعد باكورة التعاون المثمر مع جامعة الأمم المتحدة والذى من المقرر أن يشمل قريبًا التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون البحثي والعلمي، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد من المعهد للاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات الحصرية مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لما لها من خبرات في هذه المجالات بما يتواكب مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في التحول الرقمى والحوكمة في مختلف المجالات الحكومية.

وواصل المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -فعاليات برنامج تدريب عدد 26 قيادة حكومية في جامعة الأمم المتحدة بمدينة غيماريش بالبرتغال حول الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات، والذي تستمر فعالياته حتى 4 سبتمبرالمقبل.

من جانبه قال نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد إنه يتم التواصل مع جامعة الأمم المتحدة للتجهيز للبرامج القادمة وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، وسيتم الأخذ في الاعتبار سلامة جميع المشاركين في ظل الإجراءات الاحترازية لسلامتهم في ظل انتشار وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية بجامعة الأمم المتحدة .

وتتضمن التدريبات أساسيات التحول الرقمى وتدريب المشاركين على المشاركة الالكترونية والتقييم الحكومي الإلكتروني، والاستراتيجية الحكومية الرقمية، والتغيير الإدارة والجوانب الأمنية والتنظيمية للتحول الرقمى .

المصرى اليوم

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