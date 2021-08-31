أخبار عاجلة

رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش» -
بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر -
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق -
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية -
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) -
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الزعبي يثير الجدل مرة أخرى : نص الأعيان والنواب يستخدمون أدوية البروستات

Print
الزعبي يثير الجدل مرة أخرى : نص الأعيان والنواب يستخدمون أدوية البروستات الزعبي يثير الجدل مرة أخرى : نص الأعيان والنواب يستخدمون أدوية البروستات

جي بي سي نيوز - أثار النائب فواز الزعبي مرة اخرى زملاءه النواب خلال استضافته في برنامج نبض البلد .

ففي الجلسة الصباحية قبل ايام خلال مداولات ملحق الموازنة هاجم الزعبي الدواء في الأردن متهما بعض الصيدليات بأنها مافيات أسعار، الأمر الذي اثار زملاء له طالبوه بالاعتذار وشطب مداخلته تحت القبة .

ومساء اليوم الاثنين ، أعاد الزعبي الكرة على الهواء واخرج من جيبه علبة دواء قال أنها للبروستات وأن " نص الأعيان والنواب يستخدمونها " وفق قوله .

وأعاد التأكيد على أن الدواء في الاردن عالية جدا مقارنة بدول العالم .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مختار مختار: أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها

مختار مختار: أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها

«توزيع الحقائب مجانًا».. «الداخلية» توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة (تفاصيل)

«توزيع الحقائب مجانًا».. «الداخلية» توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة (تفاصيل)

ارتفاع في أسعار النفط مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية

ارتفاع في أسعار النفط مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية

اسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021

اسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021