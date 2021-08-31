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بالاسماء : تعرف على مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء

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بالاسماء : تعرف على مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء بالاسماء : تعرف على مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء

جى بي سي نيوز :- اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31 حسب الروابط التالية:

  #مطعوم #فايزر #جرعةأولى و #جرعةثانية
 الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

 #مطعوم #فايزر #جرعة_ثانية فقط
 الرابط: https://bit.ly/2XQytJb
وتشمل الآتي :
مطاعيم الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 2021/7/10
مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

 #مطعوم #سينوفارم #جرعة_ثانية
 الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0
أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

 #الجرعة_المعززة من #مطعوم #فايزر لمن تلقى #جرعتين #سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3mprZLl
* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

جي بي سي نيوز

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