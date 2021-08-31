بالاسماء : تعرف على مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء

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جى بي سي نيوز :- اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31 حسب الروابط التالية:

#مطعوم #فايزر #جرعةأولى و #جرعةثانية

الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0

أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.