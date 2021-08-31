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إشتيه يعلن عن قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية بالقاهرة

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إشتيه يعلن عن قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية بالقاهرة إشتيه يعلن عن قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية بالقاهرة

جى بي سي نيوز :- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه انعقاد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية بالعاصمة المصرية القاهرة في الأيام القريبة المقبلة.

وقال إشتيه: "نتطلع إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

وأشار في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية إلى أن الفلسطينيين يتطلعون إلى هذه القمة.

وتأتي القمة بعد أيام من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زار الولايات المتحدة والتقى الرئيس الأمريكي بالبيت الابيض الشهر الماضي.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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