شركة تابعة لـ«أيادي» تستثمر في «فيلم كلينيك»

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شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي التوقيع العقود والاتفاقيات النهائية للاستثمارشركة ايرجو المملوكة لشركة ايادى في شركة «فيلم كلينك».

وحسب بيان للوزارة- الثلاثاء- تعكس هذه الشراكة حرص الدولة والشركات التابعة لها على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتعظيم تواجدها وتنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الفني والثقافي لما يمثله من أهمية في تعزيز الدور المصري في المنطقة.

كما يهدف هذا الاستثمارإلى مساندة شركة «فيلم كلينيك» في سعيها لتوسيع أنشطتها في التطوير والإنتاج والتوزيع الفني وخلق كيان مؤسسي قوي يستطيع التعاون مع الكيانات العالمية لإنتاج وتصدير المحتوى المصري للمنطقة والعالم مما يؤهل الشركة لقيادة الجهود المبذولة لتحويل صناعة الاعلام لمساهم رئيسي في الدخل القومي ومصدرا متجددا لفرص العمل ومساندا للقوة الناعمة لمصر في المنطقة.

وقالت السعيد، إن تأسيس شركة «إيرجو» وكذلك هذه الصفقة يعكسان التزام الدولة بمساندة أصحاب الرؤى في صناعة الاعلام للاستفادة من التاريخ المتميزلمصرفي صناعة الاعلام والإنتاج الفني وتحويل الأفكار إلى فرص استثمارية مؤثرة تساهم في إعادة صياغة المشهد الإعلامي والفني وتقود قاطرة النموالمستدام. وأضافت: «نسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيزمساهمة صناعة الانتاج الفني في النموالاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية من المحتوى وتعزيزالاستثمارفي القوى الناعمة للدولة المصرية والتي تحمل العديد من الفرص الاستثمارية وتمتلك كل مقومات النجاح .

وقال أسامة صالح، رئيس شركة ايادى للإستثماروالتنمية إن استثمارشركة «أيادي» في شركة «إيرجو» يعكس رغبة أيادي في الاستثمارفي مجالات متنوعة سواء كانت تقليدية أوقطاعات أخرى قلما شهدت استثمارات من قبل المؤسسات المالية والاستثمارية مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والواعد في المستقبل.

أكد صالح أن الاستثمارفي قنوات التوزيع الرقمية المستجدة وتنميتها يعمل على إيصال المحتوي للمنطقة العربية ويعززمن مكانة مصرالإعلامية واستعادة لموقعها الريادي.

واعرب محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضوالمنتدب لشركة «إن آي كابيتال» والتي بدورها تقوم بإدارة استثمارات شركة أيادي وشركة «ايرجو» عن أمله أن يسهم استثمار «إيرجو» في «فيلم كلينيك» في مساعدتها على اغتنام فرصة التحول الجذري الذي يحدث الآن في توزيع محتوى الأفلام من دور العرض السينمائية التقليدية إلى منصات دولية وإقليمية ومحلية تحمل محتوي الإنتاج السينمائي المصري إلى كافة مشاهدي الأفلام العربية أينما كانوا حول العالم مما سيؤدي إلى تعظيم أثر القوة الناعمة لمصر والعائد على الاستثمار في الإنتاج السينمائي وتقليص حجم المخاطرالتقليدية المتعلقة به .

وقال جمال جميع، مديرالاستثماربشركة «إيرجو» إن هذه الصفقة هي الأولى للشركة من بين عدد من الفرص الاستثمارية التي يتم دراستها الآن في مختلف قطاعات صناعة الاعلام وأضاف «لقد عملنا بجهد شديد في العامين الماضيين لتحديد وتقييم عددا من الفرص الاستثمارية في صناعة غيرمألوفة لقطاع الاستثمار المباشرفي المنطقة.