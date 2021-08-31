7.91 مليون جنيه مبيعات الحديد و الصلب للمناجم والمحاجر خلال يوليو

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اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تقرير الإنتاج والمبيعات عن شهر يوليو 2021.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن مبيعات شهر يوليو بلغت 7.91 مليون جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال الستة أشهر الأولى من 2021 صافي ربح قبل الضرائب قدره 26.47 مليون جنيه.

وحققت 43.016 مليون جنيه مبيعات خلال الستة الأشهر.