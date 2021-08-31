499.2 مليون جنيه اجمالي ارباح اموك خلال 11 شهرا

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أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك خلال العام المالي 2020-2021، تحولها للربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 499.28 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 477.02 مليون جنيه في العام المالي المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي إلى 10.18 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.98 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 398.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 488.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 103.31 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 152.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 7.1 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة من الخسائر إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل فائضاً بلغ 37.26 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 217.35 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.