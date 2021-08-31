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أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى ، سيشهد إطلاق مبادرات نوعية دولية وإقليمية، بهدف الدفع بآليات التعاون الإقليمي لتعزيز العمل المشترك، ونقل الخبرات المصرية في التمويل الإنمائي، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف والرؤى حول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن المنتدى سيشهد انعقاد عدد من ورش العمل، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وعرض تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأيضا دور المرأة ودعم رائدات الأعمال في مصر، والأمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة، والابتكار وريادة الاعمال ودور الشباب في افريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الثلاثي مع أفريقيا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال فعاليات هذه الورش سيتم إطلاق مبادرات نوعية وتقارير دولية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف ودعم العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من كبرى المؤسسات الدولية المشاركة.

ومن المقرر أن يشارك في ورش العمل خلال فعاليات المنتدى، مسئولون رفيعو المستوى، وممثلو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومسئولو القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية من بينها، بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والبنك المركزي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة اي فينانس للاستثمارات الرقمية، وبنك مصر، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

ويختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.