التربية تصرف مستحقات مراقبة التوجيهي غدا

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم غدا الثلاثاء بإيداع المستحقات المالية للمعلمين المشاركين بالمراقبة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في البنوك.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور احمد المساعفة أن موعد صرف المستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز سيتم تحديده لاحقا، مثمنا جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه.