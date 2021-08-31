اسهم التكنولوحيا ترفع مؤشر ناسداك وستاندر اند بورز

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وسط أجواء تفاؤل بعد تعليقات من الفدرالي الأمريكي بشأن تقليص التحفيز النقدي وما قد يعنيه ذلك للتعافي الاقتصادي.

وقفز سهم آبل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق كما صعدت أسهم مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت المالكة لجوجل، مما ساعد المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا على إظهار أداء أفضل من ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 55.96 نقطة، أو 0.16%، إلى 35399.84 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 19.42 نقطة، أو 0.43%، ليغلق عند 4528.79 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 136.22 نقطة، أو 0.9%، لينهي الجلسة عند 15265.72 نقطة.

وسجل ستاندر اند بورز 500 مكاسب بأكثر من 3% منذ بداية أغسطس، وهي فترة موسمية ضعيفة للأسهم.

وقال محللون الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن يقفز المؤشر 8% أخرى بحلول نهاية العام.