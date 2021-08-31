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72.9 دولار سعر خام برنت و تراجع الاسعار بسبب المخاوف من كورونا و اعصار ايدا

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72.9 دولار سعر خام برنت و تراجع الاسعار بسبب المخاوف من كورونا و اعصار ايدا 72.9 دولار سعر خام برنت و تراجع الاسعار بسبب المخاوف من كورونا و اعصار ايدا

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انخفضت النفط اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار إيدا إلى تراجع الطلب على الخام من المصافي بينما يعتزم المنتجون العالميون زيادة الإنتاج.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي إلى 68.80 دولار للبرميل فيما بلغت عقود خام برنت تسليم أكتوبر 72.95 دولار للبرميل

وواجهت أسعار النفط ضغوطا من احتمال أن يؤدي توقف ممتد للمصافي إلى تراجع الطلب على النفط.

وتسبب الإعصار إيدا في توقف أو تقليص الإنتاج في ست مصافي في لويزيانا تكرر 1.92 مليون برميل يوميا من الخام، أي نحو 12 من طاقة التكرير الأمريكية.

وجرى إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة وتوقف كل إنتاج النفط الأمريكي تقريبا من خليج المكسيك، أو 1.72 مليون برميل يوميا.

ومما يحد من الأسعار أيضا احتمال أن توافق مجموعة أوبك+ يوم الأربعاء على العمل بزيادة مقررة قدرها 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي، فيما سيكون تخفيفا آخر لتخفيضات إنتاجية قياسية نفذتها العام الماضي.

ويقول مندوبون بأوبك إنهم يتوقعون أن تمضي المجموعة قدما في زيادة الإنتاج، على الرغم من أن وزير النفط الكويتي قال يوم الأحد الماضي إنها قد يعاد النظر فيها.

المصرى اليوم

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