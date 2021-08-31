أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا -
تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم -
النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا» -
«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية -
وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دول متقدمة ونامية -
«فولكس فاجن» تكشف عن نموذج «ID.LIFE» أصغر سياراتها الكهربائية المستقبلية -
منعها زوجها من استخدام «فيسبوك» وهددها بالإيذاء.. الأجهزة الأمنية تنقذ سيدة بالقاهرة -
عبد الحفيظ: دستور الأهلي يمنع عودة الهاربين عكس أندية أخرى -
سيد عبد الحفيظ عن الخسارة من صن داونز بخماسية: كابوس وعار.. فيديو -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

1562 شكوى بسبب إضافة الأطفال في تطبيق صحتي

Print
1562 شكوى بسبب إضافة الأطفال في تطبيق صحتي 1562 شكوى بسبب إضافة الأطفال في تطبيق صحتي
تلقت وزارة الصحة 1562 شكوى تتعلق بعدم إضافة التابعين من من الأطفال في تطبيق «صحتي»، خلال الربع الأول من عام 2021، إذ لا تتيح الخاصية الحالية إضافة التابعين بسهولة، وتستدعي مرور 24 ساعة لإضافة التابع بناءً على السجلات الوطنية للفرد والعائلة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم التوافق على إضافة خاصية اختيار التابعين من القائمة المتوفرة لدى المركز الوطني للمعلومات، وذلك بإظهار التابعين من الأطفال، وتمكين اختيارهم وتفعيلهم في «صحتي»، وتوفير الموافقة إلكترونيًّا بشكل مباشر.

البلاغ

مشكلة في إضافة التابعين من الأطفال في تطبيق «صحتي».

وصف البلاغ

لا تتيح الخاصية الحالية إضافة التابعين بسهولة، وتستدعي مرور 24 ساعة لإضافة التابع بناءً على السجلات الوطنية للفرد والعائلة.

عدد الشكاوى المغلقة

61.73 %

عدد البلاغات

1562

مصدر البلاغات

مركز الاتصال (937) - البريد الإلكتروني - تويتر

تقييم الخدمة

53.51 %

فترة التقرير

الربع الأول والربع الثاني - 2021

القرار المتخذ للتحسين

تم التوافق على إضافة خاصية اختيار التابعين من القائمة المتوفرة لدى المركز الوطني للمعلومات؛ وذلك بإظهار التابعين من الأطفال، وتمكين اختيارهم وتفعيلهم في «صحتي»، وتوفير الموافقة إلكترونيًّا بشكل مباشر.

تطبيق صحتي

يقدم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويوفر العديد من الخدمات مثل: فحوصات المستجد، وحجز المواعيد، والبحث عن الدواء، والاطلاع على قائمة الأدوية، والإجازات المرضية، والوصفة الإلكترونية، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة التابعين، والمؤشرات الحيوية، والفحص المدرسي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"