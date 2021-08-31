1562 شكوى بسبب إضافة الأطفال في تطبيق صحتي

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تلقت وزارة الصحة 1562 شكوى تتعلق بعدم إضافة التابعين من من الأطفال في تطبيق «صحتي»، خلال الربع الأول من عام 2021، إذ لا تتيح الخاصية الحالية إضافة التابعين بسهولة، وتستدعي مرور 24 ساعة لإضافة التابع بناءً على السجلات الوطنية للفرد والعائلة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم التوافق على إضافة خاصية اختيار التابعين من القائمة المتوفرة لدى المركز الوطني للمعلومات، وذلك بإظهار التابعين من الأطفال، وتمكين اختيارهم وتفعيلهم في «صحتي»، وتوفير الموافقة إلكترونيًّا بشكل مباشر.

البلاغ

مشكلة في إضافة التابعين من الأطفال في تطبيق «صحتي».

وصف البلاغ

لا تتيح الخاصية الحالية إضافة التابعين بسهولة، وتستدعي مرور 24 ساعة لإضافة التابع بناءً على السجلات الوطنية للفرد والعائلة.

عدد الشكاوى المغلقة

61.73 %

عدد البلاغات

1562

مصدر البلاغات

مركز الاتصال (937) - البريد الإلكتروني - تويتر

تقييم الخدمة

53.51 %

فترة التقرير

الربع الأول والربع الثاني - 2021

القرار المتخذ للتحسين

تم التوافق على إضافة خاصية اختيار التابعين من القائمة المتوفرة لدى المركز الوطني للمعلومات؛ وذلك بإظهار التابعين من الأطفال، وتمكين اختيارهم وتفعيلهم في «صحتي»، وتوفير الموافقة إلكترونيًّا بشكل مباشر.

تطبيق صحتي

يقدم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويوفر العديد من الخدمات مثل: فحوصات فيروس كورونا المستجد، وحجز المواعيد، والبحث عن الدواء، والاطلاع على قائمة الأدوية، والإجازات المرضية، والوصفة الإلكترونية، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة التابعين، والمؤشرات الحيوية، والفحص المدرسي.