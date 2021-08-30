محافظ الأقصر يناقش مع رئيس القومية لمياه الشرب مشروعات «حياة كريمة»

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استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس إيهاب أحمد خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وبرفقته المهندسة رقية حماد عربي- رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، والمهندسة هبة أحمد سيد، والمهندس عبدالله بكري دردير- عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر.

وخلال اللقاء، تم مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجارية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر بمركزي أرمنت وإسنا. وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة في جميع مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر وطالب بضرورة تكثيف الجهود لنهو المشروعات في الأوقات المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.