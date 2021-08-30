محافظ الأقصر يناقش مع رئيس القومية لمياه الشرب مشروعات «حياة كريمة»

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استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس إيهاب أحمد خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وبرفقته المهندسة رقية حماد عربي- رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، والمهندسة هبة أحمد سيد، والمهندس عبدالله بكري دردير- عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر.
وخلال اللقاء، تم مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجارية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر بمركزي أرمنت وإسنا. وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة في جميع مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر وطالب بضرورة تكثيف الجهود لنهو المشروعات في الأوقات المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.