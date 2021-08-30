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شهدت أسعار الذهب، مساء اليوم الاثنين، 30 أغسطس 2021، انخفاضا ملحوظا، بعدما صعد إلى أعلى مستوى له في نحو 4 أسابيع، متأثرا بالاستقرار الإيجابى لمؤشر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك عقب استقرار أسعار الذهب عالميا ومحليا، خلال الإجازة الإسبوعية يومي السبت والأحد.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بالسعر عالميا حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 قيراط في السوق المحلية إلى 790 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر في سوق الذهب محليا.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الاثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراط تراوح بين 902 و904 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 676 و678 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6336 جنيها.

شهد سعر الذهب عالميا تراجعا ملحوظا حيث انخفض في التعاملات الفورية بنسبة 0.34% حيث تم التداول بسعر 1810.20 دولارا للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.49%، إلى 1809.95 دولارا للأوقية، بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وتترقب الأسواق تداعيات إعصار «ايدا» المدمر، مع الحذر الذي ينتاب الجميع قبل نشر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال العالمية والمحلية، مساء اليوم، 799.71 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1810.72$.

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