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الأردن يدين اعتداء ميليشيات الحوثي على قاعدة جوية في اليمن

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الأردن يدين اعتداء ميليشيات الحوثي على قاعدة جوية في اليمن الأردن يدين اعتداء ميليشيات الحوثي على قاعدة جوية في اليمن

جي بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاعتداء الذي شنته ميلشيات الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية بمحافظة لحج الأحد، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحي.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت بإدانة واستنكار كافة الممارسات والأفعال الإرهابية.

وأكدت الوزارة على وقوف المملكة المطلق وتضامنها التام مع الأشقاء في الجمهورية اليمنية في وجه كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي، وصادق المواساة لشعب وحكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

جي بي سي نيوز

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