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الأردن 96 عالمياً بقائمة جوازات السفر الأكثر قوة خلال كورونا

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الأردن 96 عالمياً بقائمة جوازات السفر الأكثر قوة خلال كورونا الأردن 96 عالمياً بقائمة جوازات السفر الأكثر قوة خلال كورونا

جي بي سي نيوز :-  كشف مؤشر “هينلي” لجوازات السفر، عن ترتيب الأردن على قائمة جوازات السفر العربية الأكثر قوة حول العالم خلال جائحة كورونا.

الأردن حلّ في المرتبة 96 عالمياً مناصفة مع التي حلت في ذات المرتبة أيضاً، وفق مؤشر “هينلي” في أحدث تقرير له عن جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر بشكل دوري وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.

واحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الـ 15 على مستوى العالم، وهذا يجعلها الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 20 دولة في عام 2021. يتمتع حاملو جوازات السفر الإماراتية بإمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 175 دولة، وفقًا لنتائج الربع الثالث.

ويعتمد المؤشر على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة. يتضمن المؤشر 199 جواز سفر و227 وجهة سفر مختلفة. وقد يكون لحظر السفر المتعلق بفيروس كورونا الأولوية على تغيير بعد الترتيبات والمعلومات المسجلة.

وحلت قطر ثانية على مستوى الدول العربية وترتيبها الـ 59 عالمياً، بعدها الكويت بتصنيف 60 عالميًا، تليها البحرين (68)، ثم سلطنة عُمان الخامسة عربيًا (70 عالميًا).

وحازت العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة (28 وجهة فقط)، فيما حلت في الترتيب 115 عالمياً.

جي بي سي نيوز

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