تفاصيل المؤتمر الحكومي حول الاقتصاد الوطني وكورونا

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جى بي سي نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 يهدف إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها.

وبين دودين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عقد في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الأحد، أن برنامج الأولويّات تمّ إنجازه استجابة للتوجيهات الملكيّة الساميّة بوضع إجراءات عملية للتعافي الاقتصادي، إذ يعتبر هذا البرنامج ذو طبيعةٍ إجرائيّة، وله إطارٌ زمنيٌ محدّد بأربعة وعشرين شهراً (عامان )، كما يتضمن إجراءات إصلاحيّة سريعة، تهدف إلى زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النموّ والصادرات.

وأوضح أن أولويّات ومحاور البرنامج وضعت بناءً على الخطط السابقة والاستراتيجيّات القطاعيّة، وبعد مشاورات مع مجلسي النوّاب والأعيان والقطاعات والفعاليّات الاقتصاديّة والماليّة والصناعيّة الأكثر تماساً معها، مشيراً إلى أن البرنامج يمتاز بالواقعية من حيث إمكانية التنفيذ وتوفّر التمويل، وإمكانيّة قياس الأثر، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات اقتصاديّة ذات أولويّة، وهي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.

واستعرض دودين خلال المؤتمر جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وتخفيف أثرها على مختلف القطاعات، إذ أطلقت الحكومة في بداية شهر كانون الأوّل من العام الماضي، حزمة إجراءات للتخفيف من التبعات الاقتصاديّة والمعيشيّة على الأفراد وبعض القطاعات المتضرّرة، بقيمة 320 مليون دينار، حيث تضمّنت في حينه تحمّل جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص، وتوسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة للأسر والأفراد الذين تضرّرت أعمالهم ، وفق بترا .

كما أطلقت الحكومة - وفق دودين- في شهر آذار من العام الحالي مجموعة من الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى (448 مليون دينار) بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا، مبيناً أنها شملت ستّة محاور رئيسة هي: الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وتخفيف الأعباء على قطاع النقل العام، ودعم الأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وتسهيل تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، والتخفيف على المقترضين من صناديق الإقراض الحكوميّة.

ولفت إلى أن الحكومة أعلَنت في شهر أيار من العام الحالي خطّة الفتح التدريجي للقطاعات، من أجل العبور إلى صيف آمن، قائلا :" حدّدنا فيها مواقيت زمنيّة واضحة تنتهي بعودة عمل جميع القطاعات مع مطلع أيلول المقبل، والتي ستتوّج – بمشيئة الله – بعودة المدارس والجامعات إلى الدّوام الوجاهي في مواعيدها المقرّرة، وذلك وفق بروتوكولات آمنة، تضمن سلامة الطلبة والهيئات التدريسيّة والإداريّة، وهذا هدف استراتيجي وطني نُجمع كُلّنا على أهميته".

وأشار دودين إلى أن الحكومة وبالتزامن مع جميع هذه الإجراءات بدأت حملة للتطعيم ضدّ فيروس كورونا مع بداية العام الحالي، وتحديداً منذ منتصف شهر كانون الثاني الماضي، مبيناً أننا قمنا بالتوسّع تدريجيّاً في هذه الحملة بعد أن تمّ تهيئة البنية التحتية لذلك، من مراكز تطعيم في كلّ المحافظات، بالإضافة إلى التعاقد على كميّات كافية لجميع الفئات المستهدفة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام في هذا الصدد: "اليوم، بحمد الله، نجد أنّنا في وضع مطمئن نسبيّاً، خصوصاً في ظلّ ثبات نسب الإصابات إلى ما دون 5 بالمئة، بسبب توفّر المطاعيم، والإقبال على تلقّيها، وتعزيز قدرات مستشفياتنا التي عملت الحكومة منذ تشكيلها على مضاعفة قدراتها لتكون جاهزة لاستيعاب أيّة موجة أو طارئ، لا قدّر الله".

كما أكد أن الجائحة لم تنتهِ، وأنّ تلقّي المطعوم هو الخيار الاستراتيجي وطوق النجاة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السّلامة والوقاية والتباعد لضمان البقاء في وضع آمن، "نسير فيه بخطوات واثقة نحو التعافي والعودة إلى حياتنا الطبيعيّة".

وأعاد دودين التأكيد على أن الحكومة تعوّل دائماً على الحسّ الوطني المسؤول للمواطنين، والجهود الكبيرة التي تقدّمها وسائل الإعلام، فهي شريك أساسي في دعم جهود الحكومة بالتوعية بأهميّة تلقّي المطاعيم، والحفاظ على الالتزام بإجراءات الوقاية، لتفادي أيّة انتكاسة أو تراجع.

كما أكد دودين أن الحكومة منفتحة على جميع وسائل الإعلام، مشيراً إلى تعذر دعوة ممثلي جميع وسائل الإعلام لحضور المؤتمرات الصحفية في رئاسة الوزراء وجاهياً، بسبب الظروف الوبائية التي تفرض الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة وسبل الوقاية من الوباء.

وأضاف أن بإمكان أية وسيلة إعلام لم تحضر المؤتمر، أن ترسل أسئلتها واستفساراتها على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، وسيتم الإجابة على الاستفسارات بالسرعة الممكنة.

ونوه دودين إلى أنه والتزاما بسياسة الحكومة في تسهيل تدفق المعلومات لوسائل الإعلام، فإن وثيقة برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، ستكون متوفرة على موقع رئاسة الوزراء وهي متاحة لوسائل الإعلام وجميع المهتمين من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات بحثية.

وأضاف أن الحكومة ستسمر ومن خلال المعنيين في هذا الملف في اللقاءات التواصلية والتفاعل مع طلبات الظهور الإعلامي من وسائل الإعلام الراغبة في التوسع في شرح وتغطية البرنامج.