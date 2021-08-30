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"التعاون الإسلامي" تُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة "العند" في لحج

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"التعاون الإسلامي" تُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة "العند" في لحج "التعاون الإسلامي" تُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة "العند" في لحج
العثيمين أكد وقوف المنظمة ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج باليمن، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوفَ منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار؛ داعيًا في الوقت ذاته إلى وقف تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية.

وعبّر الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب اليمن، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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