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عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين

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عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين
أكثر من 216.18 مليون نسمة أصيبوا بالفيروس

عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين

أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، أن أكثر من 216.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس حتى الآن في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وقد سجلت منذ تفشي الجائحة 38 مليونًا و942645 حالة إصابة مؤكدة و638462 حالة وفاة.

الهند في المرتبة الثانية وسجلت 32 مليونًا و695030 إصابة و437830 وفاة.

والبرازيل في المرتبة الثالثة، وسجلت 20 مليونًا و728605 إصابات مؤكدة و579010 وفيات.

ويأتي العراق في المرتبة الـ22 عالميًّا (الأولى عربيًّا) بتسجيل مليون و868352 إصابة مؤكدة و20632 حالة وفاة.

واعتمد إحصاء "رويترز" على بيانات وزارات الصحة في مختلف البلدان حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش السبت الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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