سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية

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في حالة الطوارئ في لويزيانا وميسيسيبي يُرجى الاتصال على القنصلية في هيوستن

دعت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر من إعصار إيدا،

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر من جرّاء إعصار إيدا هذا الأسبوع على ولايات: لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وتينيسي، وتدعو المواطنين الموجودين في هذه الولايات، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

وأضافت: في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يُرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن

@KSAconsulateHOU

وفي ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة المذكورة في الموقع الإلكتروني.. حفظ الله الجميع من أي مكروه.