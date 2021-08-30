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أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل

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"الشمري" أكد أن جميع المعروضات تخضع لفحوص الجودة من قِبل متخصصين

أبرزها

يعرض المزارعون المشاركون في مهرجان التمر والعسل، الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل في مدينة المعارض بالمحافظة، أكثر من 65 نوعًا من التمور، منها : حلوة الجوف والحسينية والبويضاء والفقه والكسب والخضري والصقعي والمسيحية وكسبة المدق والصور والمجدول والشيشي والسكري وغيرها، حيث تعكس الأصناف المختلفة تنوع وجودة منتج التمور في المنطقة والمملكة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس ‏بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان الشمري أن التمور المعروضة تخضع لفحوص الجودة العينية من قِبل المتخصصين، وفق معايير دقيقة، مشددًا على أن المهرجان يُسهم في تسويق منتجات المزارعين من التمور والعسل، والتعريف بمنتج الجوف وما يتميز به من مزايا تنافسية، إضافة إلى جذب الزوار وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة، في فعاليات المهرجان التي تستمر أكثر من شهر وتختتم بتاريخ 30 سبتمبر المقبل.

أبرزها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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