صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني»

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كشفت الفنانة ريم سامي عن صور جديدة من حفل خطوبتها من رجل الأعمال طارق هيمن.

ووجهت ريم ووالداها الدكتور سامى عبدالعزيز، وزوجته الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، الشكر، لنجوم الفن والإعلام والمجتمع من فنانين وسياسيين وإعلاميين ورجال الأعمال، الذين حضروا حفل الخطوبة في الساحل الشمالى، حيث أقيم حفل الخطوبة على يومين وسط تفاعل كبير من الأهل والأصدقاء، وأفراد العائلة.

وقالت ريم في تصريحات لها: «شكرا لمن شرفوني بالحضور».

خفل خطوبة ريم سامي

خفل خطوبة ريم سامي

وعبر الدكتور سامى عبدالعزيز عن سعادته بأجواء الحفل والتى تميزت بالتنظيم الرائع وأجواء الإبهار من حيث الديكورات والإضاءة واستقبال الضيوف على أنغام الموسيقى، إذ حضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والشخصيات العامة منهم النجم تامر حسنى، وزوجته بسمة بوسيل، والنجمة زينة، والنجوم أحمد زاهر وإدوارد، وماجد المصري، والإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسى شلبى.

خفل خطوبة ريم سامي

خفل خطوبة ريم سامي

وأحيا النجم تامر حسنى، الحفل في اليوم الثانى على المسرح، بمشاركة العروسين الذين قدمّا العديد من وصلات الرقص، رفقة الراقصة جوهرة التي أشعلت الحفل بوصلات الرقص، كما حرصت الفنانة مى عمر زوجة المخرج محمد سامى على الغناء بمشاركة أكرم حسنى أغنية «إن جيت للحق» التي قدماها ديو في مسلسل «لؤلؤ» وسط رقص وتفاعل كبير من كل المتواجدين في الحفل.

ويأتى احتفال ريم سامى بخطوبتها بعد مشاركتها في رمضان الماضى، عبر مسلسل «نسل الأغراب» مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.