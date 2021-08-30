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دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور)

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دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور) دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور)

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واصلت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مسيرة الابداع من خلال فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فعلى مسرح المحكى قضى حشد جماهيرى ضخم امسية متنوعة قدمت خلالها المغنية الشابة دينا الوديدى لون فنى مميز يستلهم التراث ويمزجه بالموسيقى الحديثة لينتج شكل غنائى مبتكر ووسط تفاعل واعجاب الحضور تغنت ب السيرة الهلالية، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع، الله باقى، احسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدى كما شاركتها غناء عدد من الاعمال صديقتها منه حسين .

سبقها حفلا لفريق بغدادى بيج باند بقيادةالمايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدى بغدادى الذي انطلق مع الجمهور في رحلة لدنيا الجاز ليقدم العديد من الاعمال العالمية كان منها غني غني غني، موجة، نيويورك، رقصه القمر، كرنفال، لوس رويس، جواليه، افالون، مامبو جامبو، اشعر بسعاده، مزاج، شيء مجنون صغير، دميه الساتان، كان من الافضل، إلى جانب عدد من المؤلفات العربية التي اعيد صياغتها لتناسب اسلوب الجاز كان منها اهل المحبة، الحنة الحنة كما شارك بالغناء مع الفريق كل من فريدة تامر وعلى الحريرى.

المصرى اليوم

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