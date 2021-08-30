الداخلية: ضبط 4.5 طن تبغ خام محظور تصديره داخل حاوية قبل تهريبه للخارج

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4،5 طن تبغ خام محظور تصديره داخل حاوية قبل تهريبها للخارج عبر ميناء الإسكندرية البحري.

قالت الداخلية: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ،فقد أكدت معلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام مسئولى إحدى الشركات التجارية الكائنة بمحافظة القاهرة.. بتصدير رسالة مشمولها (مكانس يدوية – أدوات مطبخ) داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى إلى إحدى الدول».

وأضافت التحريات بإحتواء الحاوية على أصناف محظور تصديرها،عقب تقنين الإجراءات ت م تشكيل لجنة (أمنية – جمركية) أسفرت أعمالها عن ضبط (كميات كبيرة من التبغ الخام «محظور تصديره» وزنت 4 أطنان و500 كيلو جرام)«.

وقد قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ ( مليون و800 ألف جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.