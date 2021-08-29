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المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية

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المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية

جى بي سي نيوز  :-  قرّرت الهيئة العامة في المحكمة الدستورية الموافقة على الانضمام إلى المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة "AACC"، لتصبح بذلك العضو العشرين في المنظمة، التي يرأسها رئيس المجلس الدستوري الكازاخستاني خيرات ميامي.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة برئاسة القاضي هشام التل رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اتخذت هذا القرار لأنَّ هذه المنظمة تضم في عضويتها دولا ذات تجارب قيمة في هذا الاختصاص من بينها وتركيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان.
وقالت عضو المحكمة، القاضي تغريد حكمت، إنَّ هذا الانضمام يهدف إلى تطوير عمل المحكمة وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأعضاء، مثمنة للمنظمة دعوتها للأردن للحصول على هذه العضوية إلى جانب بقية الأعضاء. وأضافت أنَّ المجلس الدستوري الكازاخستاني عقد مؤتمرا في 27 من آب الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، بعنوان "دستور القرن 21: سيادة القانون والقيمة الإنسانية وكفاءة الدَّولة"، وألقت القاضي حكمت كلمة نيابة عن رئيس المحكمة، بعنوان: "المساواة أمام القانون". وتأسست المنظمة عام 2010، وتهدف إلى ضمان حقوق الإنسان، وضمان الديموقراطية، وتنفيذ سيادة القانون، وحماية استقلال المحاكم الدستورية.

جي بي سي نيوز

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