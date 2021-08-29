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وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن

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وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع لإعادة المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه وتخفيف ساعات التقنين على المواطنين.
وكشف الزامل أنه خلال العام القادم ستكون هناك إضافات لكميات الكهرباء للشبكة السورية بشكل عام.
وعلى هامش جولته في محافظة اللاذقية أكد الزامل أن سوريا لا تبيع الكهرباء للأردن، قائلا: "منذ فترة كنت في زيارة مع زميلي وزير النفط إلى الأردن وهناك تبين أن لديهم فائض من الطاقة الكهربائية يحاولون تصديرها، فالأردن ليس بحاجة للطاقة الكهربائية".
وأضاف الزامل: إن الخط الكهربائي الذي يربط سوريا بالأردن عن طريق محطة دير علي "المحطة الجنوبية" بحدود نصيب شهد تدميرا واضحا لكونها كانت في منطقة تحت سيطرة العصابات المسلحة"، لافتا إلى "تدمير 80 برجا مع وجود ألغام زرعها الإرهابيون تحت الخط الكهربائي ما يعوق تأهيله حتى في حال فكرنا باستجرار التيار أو إعادة خط الربط العربي".
وحول التصريحات الأمريكية بشأن السماح باستجرار الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا ومدى تأثيره على واقع التيار في بلدنا، قال الزامل إن "هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي".
وأضاف: "لا أمريكا ولا أي بلد يفرض على سوريا ما تريد فعله"، مشددا على أن "العمل يكون وفق المصلحة السورية العليا ونرى ما الأنسب وما يحقق مصلحة الوطن وبناء عليه نتصرف".
المصدر: "الوطن"

جي بي سي نيوز

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