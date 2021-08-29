التربية: الأربعاء دوام للصفوف الفردية فقط

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جي بي سي نيوز :- قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات بأن الأربعاء المقبل سيكون دوام لطلبة الصفوف الفردية فقط وهي (الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر) وذلك لاستلام الكتب وتقسيم المجموعات للمدارس التي سيتم الدوام بها على نظام التناوب.

وأضافت قبيلات في تصريح لإذاعة "أمن اف ام" صباح الأحد إن الخميس المقبل سيكون دواماً لطلبة الصفوف الزوجية وهي (الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني ثانوي) وذلك لاستلام الكتب وتقسيم المجموعات في حال كانت الدراسة في المدرسة على نظام التناوب.

وأضافت ان اي غرفة صفية توفر مسافة متر مربع للطالب سيكون نظام الدوام فيها بشكل يومي، أما اذا كانت المساحة لا تسمح فسوف يكون الدوام في هذه المدرسة على نظام التناوب بالأيام.