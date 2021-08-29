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تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة

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الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة

جي بي سي نيوز :– أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، عن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة .

وهذه الوظائف هي: مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ، امين عام ديوان الخدمة المدنية ، امين عام سلطة وادي الاردن ، مدير عام مؤسسة التدريب المهني.

مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي.. للتفاصيل انقر هنا

سنوات الخبرة الفنية : 15 سنوات الخبرة الإشرافية والقيادية : 7

تــــاريــــخ بداية إستقبال الطلبات : 29/08/2021 تــــاريــــخ نهاية إستقبال الطلبات : 04/09/2021

امين عام ديوان الخدمة المدنية.. للتفاصيل انقر هنا

سنوات الخبرة الفنية : 15 سنوات الخبرة الإشرافية والقيادية : 7

تــــاريــــخ بداية إستقبال الطلبات : 29/08/2021 تــــاريــــخ نهاية إستقبال الطلبات : 04/09/2021

امين عام سلطة وادي الاردن.. للتفاصيل انقر هنا

سنوات الخبرة الفنية : 15 سنوات الخبرة الإشرافية والقيادية : 7

تــــاريــــخ بداية إستقبال الطلبات : 29/08/2021 تــــاريــــخ نهاية إستقبال الطلبات : 04/09/2021

مدير عام مؤسسة التدريب المهني.. للتفاصيل انقر هنا

سنوات الخبرة الفنية : 15 سنوات الخبرة الإشرافية والقيادية : 7

تــــاريــــخ بداية إستقبال الطلبات : 29/08/2021 تــــاريــــخ نهاية إستقبال الطلبات : 04/09/2021

جي بي سي نيوز

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